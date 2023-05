Diocesi: Acr Vallo della Lucania, il 13 maggio a Lago di Castellabate la Festa degli incontri “In campo con Te”

Sabato 13 maggio, a Lago di Castellabate, l’Azione cattolica ragazzi diocesana di Vallo della Lucania organizza la Festa degli incontri “In campo con Te”, un pomeriggio di giochi, festa e preghiera, in cui i ragazzi potranno sperimentare la bellezza e la gioia dell’essere testimoni del Vangelo, non da soli ma insieme ai propri amici, alle proprie famiglie e alle loro parrocchie.

Quest’anno, infatti, l’Acr scende “in campo” così come invita a fare lo slogan dell’iniziativa annuale 2022-2023 “Ragazzi, che squadra!” che, attraverso l’ambientazione dello sport, ha accompagnato il cammino di fede dei bambini e dei ragazzi dell’Acr, durante questo anno.

La Festa degli incontri “In campo con Te” , spiega Angela Russo, presidente diocesana di Azione cattolica, “sarà l’occasione per giocare, divertirsi e stare insieme, essere una squadra vincente, perché a guidarci avremo un capitano speciale, Gesù! E attraverso la collaborazione, l’allenamento e il rispetto delle regole, i ragazzi metteranno in campo tutta la voglia di dare il meglio di se, di andare incontro all’altro e fare squadra, tutti insieme sulle cose importanti della vita, perché, si sa, ‘da soli si va veloci, ma insieme si va lontano’”.

E proprio “perché insieme tutto è più bello, in stile di fraternità e di amicizia, vogliamo estendere l’invito alla Festa degli incontri anche a tutti i bambini e ragazzi di tutte le parrocchie della nostra diocesi”. Appuntamento è, quindi, sabato prossimo, alle ore 15.00, presso la parrocchia di Lago di Castellabate.