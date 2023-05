Regno Unito: giornata del volontariato. Card. Nichols, “insieme possiamo migliorare la nostra società”

È l’ultima giornata del lungo weekend di festeggiamenti con i quali il Regno Unito ha incoronato il nuovo re Carlo III. Oggi, durante il “Big Help Out”, la giornata del volontariato, con la quale il nuovo sovrano vuole promuovere una nuova monarchia di welfare, al servizio della società civile, oltre sei milioni di persone sono impegnate, in tutto il Paese, al servizio degli ultimi, si tratti di disabili, senzatetto, persone anziane, bambini con malattie terminali, in tutto il Paese. Oltre 52.000 eventi sono stati organizzati in tutto il Regno Unito, promossi da oltre 33.000 associazioni di beneficenza, tra le quali molte cattoliche. A prendere parte all’iniziativa sono anche il premier conservatore Rishi Sunak, il leader dell’opposizione Keir Starmer e diversi membri della famiglia reale. Ad incoraggiare l’iniziativa sono stati, oltre a diversi leader cristiani, anche il primate cattolico di Inghilterra e Galles, Vincent Nichols, e l’eparca della comunità greco-cattolica ucraina del Regno Unito, vescovo Kenneth Nowakowski. “Il Big Help Out ci dà la possibilità di restituire qualcosa di quello che abbiamo ricevuto”, ha detto Nichols. “Il volontariato è cosi importante e incoraggio chiunque a prendervi parte. Gesù stesso è venuto nel mondo non per essere servito ma per servire. Se ciascuno di noi darà una mano in un progetto locale, l’effetto sarà meraviglioso. Insieme possiamo davvero migliorare la nostra società”.