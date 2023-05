Ucraina: “Play Music Stop War”, una maratona musicale per la pace in Piazza del Popolo a Roma con Sant’Egidio

Una line-up d’eccezione per il concerto “Play Music Stop War, con Sant’Egidio in concerto per la pace” che andrà in scena sabato 13 maggio, in piazza del Popolo a Roma. Una maratona musicale che vedrà alternarsi sul palco, per il secondo anno consecutivo, nomi amatissimi dal pubblico, provenienti da scene musicali differenti, ma uniti dalla volontà di far sentire con la loro musica un forte e chiaro “no alla guerra”. Quest’anno, sul palco Fiorella Mannoia, Mr.Rain, Irene Grandi, Alfa, Gaia, Fasma, Bugo, Rancore, Eugenio In Via di Gioia, Leo Pari, Stefano Lentini + Adorno Quartet, Raiz, Fellow, Fiat 131, Serena Brancale, Wrongonyou, Federica Carta, Lorenzo Lepore e tante altre sorprese… Il grande evento, a ingresso libero, sarà condotto da Ema Stokholma e Clementino. la Comunità di Sant’Egidio informa che il concerto prenderà il via alle ore 18, con i 12 finalisti del contest musicale “Play Music Stop Violence”, promosso dal movimento Giovani per la Pace e condotto da Giulia Luzi e Andrea Dianetti. Dalle ore 20 si esibiranno i “big” della musica, che uniranno la loro voce per chiedere la fine della guerra in Ucraina e di ogni guerra e per sostenere l’aiuto umanitario che la Comunità di Sant’Egidio sta facendo pervenire nelle zone colpite dal conflitto in Ucraina. L’accesso all’area del concerto sarà possibile dalle 17. I biglietti gratuiti sono prenotabili sul sito web: www.playmusicstopviolence.com o al link https://playmusicstopwar2023.eventbrite.com.