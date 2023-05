Diocesi: Nocera-Sarno, da mercoledì il Maggio della cultura. D’Angelo (“Insieme”), “vogliamo far conoscere i nostri tesori artistici e architettonici”

(Foto: diocesi di Nocera Inferiore-Sarno)

È stato presentato oggi presso la curia vescovile di Nocera Inferiore il programma del Maggio diocesano della cultura 2023. Una rassegna che mette insieme libri, fotografia, musica e cinema. Eventi che si terranno dal 10 maggio al 4 giugno. L’iniziativa è promossa dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno attraverso il “Mensile Insieme”, il Museo diocesano San Prisco, l’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali e l’Ufficio diocesano Beni culturali ecclesiastici ed Edilizia di culto, con il patrocinio della Regione Campania e delle Città di Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Mercoledì, alle 19.30, nel cortile del palazzo della curia di Nocera Inferiore, saranno esposti e premiati gli elaborati preparati per il primo concorso scolastico sulla figura di san Prisco.

Sabato 13 maggio ci sarà la XV edizione del Premio Euanghelion che sarà assegnato alla memoria di David Sassoli. Interverranno il vescovo Giuseppe Giudice, la presidente del Movimento politico per l’unità, Argia Albanese, e il giornalista Claudio Sardo. A margine della premiazione sarà presentata la mostra “Via da qui” di Salvatore Alfano, un reportage fotografico realizzato nel 2011 in Ucraina con testo a cura del giornalista Francesco Gravetti. Lunedì 22 maggio è in programma la presentazione del libro “Le mogli hanno sempre ragione” di Luca Bianchini. Venerdì 26 maggio ci sarà la proiezione in prima nazionale del lungometraggio “Il Destino nelle Parole” di Francesco D’Ascenzo con Rosa Di Brigida. Domenica 4 giugno ci sarà il concerto di musica sacra per coro, organo e archi diretto dal maestro Pietro Russo dal titolo “Cantate Domino”.

Il Maggio diocesano della Cultura si arricchisce di un segno concreto. Infatti, in contemporanea con le iniziative culturali si svolgerà “Sorrisi in corsia”. Il progetto prevede la realizzazione di una biblioteca con libri e materiale ludico-ricreativo per bambini e famiglie negli ospedali “Umberto I” di Nocera Inferiore e “Martiri di Villa Malta” di Sarno. L’allestimento è possibile grazie al sostegno di alcuni pediatri e benefattori, nonché delle realtà editoriali: Città Nuova Editrice, Editrice Ave, Elledici, Francesco D’Amato Editore, La Città, Mondadori Book Store, Punto Famiglia, San Paolo.

“Il Maggio diocesano della cultura serve ad aprire i nostri tesori artistici e architettonici affinché possano essere conosciuti ed apprezzati da un pubblico sempre maggiore. Il palazzo della curia ed il battistero si confermano location ideali per la presentazione di libri, film, concerti, mostre e convegni. Luoghi preziosi e unici. Tra gli eventi in programma, mi preme sottolineare la XV edizione del Premio Euanghelion alla memoria di David Sassoli. Il convegno del 13 maggio ci consentirà di riflettere sull’Europa e sull’impegno di giornalisti e politici anche con alcuni studenti dell’Agro”, dice Salvatore D’Angelo, direttore del giornale diocesano “Insieme”.

Salvatore Alfano, direttore del Museo diocesano San Prisco, aggiunge: “Via da qui” è “la mostra di scatti realizzati in Ucraina qualche anno fa. Non riportano la situazione attuale, ma tuttavia rimarcano la difficile e complessa condizione vissuta dai minori. Prima della guerra, il Paese era tra quelli con il maggior numero di bambini orfani e abbandonati del nostro continente. Abbiamo pensato di abbinare questa mostra al Premio Euanghelion perché ci sembrava interessante creare un percorso che potesse accompagnare anche visivamente la discussione sul contesto europeo”.