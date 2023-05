Diocesi: Modena-Nonantola, iniziative dal 13 maggio al 9 giugno per le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico

Dal 13 al 21 maggio si terrà in tutte le diocesi italiane l’edizione 2023 delle “Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico”, per scoprire Archivi, Biblioteche e Musei ecclesiastici e ciò che conservano, attraverso i variegati eventi organizzati sul territorio. Le giornate sono promosse dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Cei, con il patrocinio di Icom Italia (International Council of Museums).

Nella diocesi di Modena-Nonantola tutti gli istituti culturali ecclesiastici, tra Modena e Nonantola, partecipano, coordinati dall’Ufficio diocesano beni culturali, per offrire al pubblico un ricco calendario di eventi. Il titolo di quest’anno, “Oltre i confini”, si basa su alcune parole chiave – viaggio, martirio, oriente, luoghi e popoli lontani – al fine di collegarsi alla figura della modenese Luisa Guidotti, medico e missionaria consacrata, uccisa in Zimbabwe nel 1979 (la diocesi vuole celebrarne la memoria dopo la dichiarazione di venerabilità promulgata il 17 dicembre 2022 dal Dicastero delle cause dei santi).

Domenica 7 maggio (e domenica 21 maggio), alle ore 15, il Museo benedettino e diocesano di Nonantola organizza il corso di scrittura e miniatura “La fabbrica del codice. Lo scriptorium nonantolano e l’attività dei monaci amanuensi”. Martedì 9 maggio, alle ore 20.45, il Museo benedettino e diocesano di Nonantola in collaborazione con Archeononantola ospita Vasilij Gusella, storico dell’arte tra i curatori della mostra “Rinascimento a Ferrara. Ercole De’ Roberti e Lorenzo Costa” in corso al Palazzo dei Diamanti. Venerdì 12 maggio, alle ore 21, presso l’Archivio abbaziale di Nonantola, Pier Paolo Bonacini dell’Università di Modena presenta il libro “Persecuzione e martirio dei Templari” (1307-1314) di Carlo Castigliani. Venerdì 12 maggio (fino al 30 giugno) la Biblioteca diocesana di Modena propone l’esposizione “Il dono della missione”, storie e oggetti delle missioni. Sabato 13 maggio, alle ore 16, presso il Palazzo arcivescovile di Modena, Giovanna Caselgrandi, direttrice dei Musei del Duomo, terrà la conferenza “Oltre i confini del mondo. Luoghi e popoli favolosi nel duomo di Modena e nell’arte del Medioevo”. Sabato 13 maggio (con replica mercoledì 17 maggio), alle ore 17 e 19, l’Archivio storico diocesano di Modena inaugura la mostra “Vengo anch’io? Il giro del mondo scivolando tra carte e scritture”, esposizione (aperta fino al 30 giugno) di documenti e oggetti di missionari e viaggiatori. Domenica 14 maggio, alle ore 16, Archivio abbaziale e Museo benedettino e diocesano di Nonantola presentano “A cavallo in armi verso Oriente. I cavalieri Templari nei documenti dell’Archivio abbaziale di Nonantola”, conferenza di don Riccardo Fangarezzi, direttore dell’Archivio abbaziale, a cui seguirà l’inaugurazione della mostra al Museo diocesano. Domenica 21 maggio presso il Seminario arcivescovile di Modena, a conclusione delle Giornate Mab, si terranno diversi eventi: alle ore 11 (con replica alle 16) Sara Accorsi, responsabile della Biblioteca diocesana, propone la visita guidata “Scoprire terre e lingue nuove”, alla scoperta di antiche mappe, carte geografiche e Bibbie poliglotte del Seminario; alle ore 15,30 don Fangarezzi presenta il libro “Santità modenese. Candidati alla canonizzazione” di Francesca Consolini e Fausto Ruggeri; alle ore 17.30 la conferenza di Serena Rinaldi, docente presso l’Issre, dal titolo “Tradurre la fede”. Venerdì 9 giugno le manifestazioni culmineranno con la “Lunga notte delle chiese”: in duomo si svolgerà lo spettacolo teatrale su Luisa Guidotti, a cura dei Giovani del Gruppo missionario, alla presenza dell’arcivescovo Erio Castellucci.