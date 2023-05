Papa Francesco: commemorerà insieme a Tawadros II il 50° dello storico incontro tra san Paolo VI e Papa Shenouda III

Nei giorni 10 e 11 maggio, Papa Francesco e Sua Santità Tawadros II, Papa d’Alessandria e Capo della Chiesa ortodossa copta, celebreranno insieme il cinquantesimo anniversario dello storico incontro dei loro predecessori, Papa san Paolo VI e Papa Shenouda III, avvenuto nel maggio 1973. Ne dà notizia la Sala stampa della Santa sede spiegando che “in tale occasione, il Patriarca Tawadros parteciperà all’Udienza generale di mercoledì 10 maggio. Giovedì 11 maggio avrà un incontro privato con Papa Francesco, con il quale avrà un momento di preghiera, e si recherà in seguito presso il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei cristiani. Il Patriarca incontrerà inoltre i fedeli della comunità copta residenti a Roma, per i quali celebrerà domenica 14 maggio una Liturgia eucaristica presso la basilica papale di San Giovanni in Laterano”.