Ccee: Bucarest, incontro su “La famiglia in Europa oggi”. Mons. Csaba Pal al Sir, “c’è bisogno di formazione e accompagnamento”

(Foto Cristina Grigore)

(Bucarest) L’itinerario catecumenale per la vita matrimoniale, le sfide per le famiglie di oggi, l’insegnamento cattolico sul matrimonio e la sessualità, la formazione cristiana, sono i temi al centro dell’incontro annuale dei vescovi e direttori nazionali degli uffici per la famiglia e la vita delle conferenze episcopali d’Europa, che si svolge in Romania da oggi al 10 maggio. Organizzato dal Consiglio delle Conferenze episcopali europee (Ccee), l’incontro, dal tema “La famiglia in Europa oggi”, è ospitato dal monastero dei padri Carmelitani scalzi a Snagov, vicino a Bucarest. Partecipano circa quaranta delegati da ventidue Paesi ed è il secondo incontro della Commissione “Famiglia e vita” del Ccee, dopo la pandemia di coronavirus. Tra i relatori, Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, il card. Willem Eijk, rev. Juan José Pérez-Soba, professore presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. “Per noi è una gioia ospitare questo incontro in Romania – ha dichiarato al Sir mons. Iosif Csaba Pal, vescovo responsabile per la Pastorale della famiglia nella Conferenza episcopale romena –. Ed è anche un’opportunità per sensibilizzare le nostre diocesi e i nostri sacerdoti sull’importanza della pastorale delle famiglie. Anche in Romania la famiglia cristiana si confronta con il mondo secolarizzato e c’è bisogno di un itinerario di formazione e accompagnamento, prima e dopo il matrimonio. Per la nostra Chiesa locale è una provocazione forte e bella”.