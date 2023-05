Festival biblico: Padova, giovedì presentazione degli eventi previsti in città dal 18 al 21 maggio

Sono in programma dal 18 al 21 maggio prossimi, a Padova, gli eventi cittadini del Festival Biblico edizione 2023. Giunto alla sua 19ª edizione il Festival quest’anno si concentra sulle “origini”. A tema infatti c’è il libro della Genesi, capitoli 1-11, che dà il titolo a tutte le iniziative di questo evento regionale, promosso da diocesi di Vicenza e Società San Paolo e che vede l’adesione delle diocesi di Verona, Padova, Adria-Rovigo, Vittorio Veneto, Treviso e Chioggia.

“Alla 19ª edizione del Festival Biblico – commenta Isabella Tiveron, che ha coordinato il programma per la diocesi di Padova – dopo aver esplorato il ‘telos’, il fine ultimo, il compimento, con il libro dell’Apocalisse, l’ultimo della Bibbia, avevamo la necessità di tornare alle origini, all’‘archè’ perché in questo percorso apparentemente a ritroso, principio e fine si compenetrano. Leggendo i racconti delle origini siamo già proiettati nel futuro. Dentro a Genesi troviamo inscritte le principali domande dell’uomo e della donna di tutte le epoche e la complessità della storia in cui si scontrano forza e fragilità, armonia e caos”.

Il programma della fase padovana del Festival Biblico verrà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 11 maggio, alle 11, nella sala grande del Centro universitario di via Zabarella 82. Interverranno don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la Pastorale della diocesi di Padova, Isabella Tiveron, Marco Ferrero, consigliere della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, Davide Polito, di Noi Padova, e un rappresentante del Comune di Padova.