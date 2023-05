Diocesi: Termoli-Larino, al via le celebrazioni per la festa di san Timoteo

Torna la festa in onore di san Timoteo, compatrono della diocesi di Termoli-Larino e della città di Termoli. “San Timoteo, discepolo di san Paolo da lui definito ‘figlio carissimo’ (2 Timoteo 1,2), è un santo biblico vissuto nell’epoca sub-apostolica. Allora la Chiesa era una ed unica. Non ancora conosceva la lacerazione delle divisioni che, purtroppo, sono iniziate successivamente. La devozione verso san Timoteo è patrimonio di tutti i cristiani senza distinzioni di appartenenza”, ricorda una nota della diocesi.

Il programma di oggi, 8 maggio, prevede, tra l’altro, nella parrocchia di San Timoteo, a Termoli, stasera, alle ore 19, l’intronizzazione della sacra reliquia del capo di san Timoteo, a cui segue il canto del vespro presieduto da padre Petru Bogdan Voicu, parroco della parrocchia ortodossa romena di san Timoteo in Italia con i suoi fratelli ortodossi. Domani sera, alle ore 19, la liturgia della parola con sermone da parte del pastore evangelico Massimiliano Urso. E alle 20, nel Cinema “Oddo” il convegno timoteano sul tema “Reclusi ma non esclusi”. Introduce e modera don Benito Giorgetta, parroco di san Timoteo e presidente di Iktus onlus. Intervengono Mauro Cavicchioli, animatore del Servizio carcere Associazione Papa Giovanni XXIII, e Giorgio Pieri coordinatore dei Cec; seguono testimonianze di ex detenuti recuperati alla vita familiare e alla società. Conclude il vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca. Mercoledì 10 maggio è la “Giornata di preghiera per l’unità dei cristiani, in serata la benedizione dei bambini e la fiaccolata e processione a Rio vivo. Mercoledì 11 maggio è la solennità di san Timoteo. Alle ore 18 il solenne pontificale e alle ore 19,30 la processione per le strade della città con la reliquia del capo di san Timoteo.