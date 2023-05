Volontariato: Croce rossa, il presidente Valastro nel pomeriggio incontrerà Tajani e poi si recherà a Faenza sui luoghi dell’alluvione

Oggi, 8 maggio, è la Giornata mondiale della Croce rossa. Rosario Valastro, presidente della Croce rossa italiana, nel pomeriggio incontrerà Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri, al quale consegnerà simbolicamente la bandiera dell’Associazione, come fatto con Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità.

“Siamo orgogliosi di essere un patrimonio, nel volontariato, di tutti gli italiani. I volontari e le volontarie della Cri sono testimoni di grande umanità”, ha dichiarato Valastro sui social.

Dopo aver incontrato Tajani, il presidente della Cri si recherà a Faenza, sui luoghi dell’alluvione, per incontrare i volontarie e le volontarie che in queste settimane sono stati impegnati nelle operazioni a supporto delle comunità colpite da questa emergenza.