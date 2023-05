Diocesi: Cuneo e Fossano, stasera atto di affidamento alla Madre della Divina Provvidenza. Celebrazione presieduta dal nunzio Tscherrig

A causa di condizioni meteo non favorevoli, sarà la cattedrale di Fossano ad ospitare nella serata di oggi, lunedì 8 maggio, la celebrazione eucaristica nella solennità della Beata Vergine Maria Madre della Divina Provvidenza, che è stata indicata come patrona della nascente diocesi di Cuneo e Fossano. A presiedere il rito, che avrebbe dovuto tenersi al santuario di Cussanio, sarà alle 21 l’arcivescovo Paul Emil Tscherrig, nunzio apostolico in Italia.

Sarà la prima celebrazione patronale condivisa tra Cuneo e Fossano, diocesi unite “in persona episcopi” dal 1999. “Vi chiedo di unirvi a questa celebrazione – ha scritto il vescovo Piero Delbosco invitando le comunità diocesane alla partecipazione – in cui si compirà l’affidamento alla Madre della Divina Provvidenza della nostra Chiesa locale: al termine dell’Eucaristia, l’arcivescovo metropolita di Torino, alla cui Provincia ecclesiastica apparterrà la nuova diocesi unita, saluterà personalmente i sacerdoti, i diaconi e le superiore delle case delle consacrate”. Alla celebrazione sono stati invitati tutti i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate delle diocesi di Cuneo e di Fossano, con i vescovi, diocesani ed emeriti, della Regione ecclesiale di Piemonte e Valle d’Aosta e delle diocesi francesi confinanti di Nice e Digne. Inoltre, sono invitati tutti i sindaci dei Comuni nel territorio della nuova diocesi unita, insieme a presidente della Provincia, prefetto, questore e comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.