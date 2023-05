Teologia: Ftis e Issr, a Milano il 10 maggio l’Open Day

Torna l’open day della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale e dell’Istituto superiore di scienze religiose: Mercoledì 10 maggio dalle 14.30 in Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 3 a Milano un pomeriggio per conoscere entrambe le offerte formative, con l’opportunità di visitare le aule e i suggestivi chiostri cinquecenteschi annessi alla basilica di S. Simpliciano. L’invito è aperto a quanti sono interessati ad approfondire le proprie conoscenze in campo teologico, sia come studenti ordinari con uno studio sistematico della teologia e delle discipline scientifiche che la intersecano, sia come studenti uditori scegliendo alcune materie per assecondare un particolare interesse culturale. Aperto dal preside della Facoltà Teologica, don Massimo Epis, e dal preside dell’Issr, don Ermenegildo Conti, e con una lezione del professor Matteo Martino, l’Open Day sarà occasione per incontrare docenti e studenti della Facoltà e dell’Istituto – che contano ad oggi più di mille iscritti, quasi equamente distribuiti tra le due istituzioni -, approfondire i diversi indirizzi di studio e avere informazioni sul ricco paniere di proposte per chiunque voglia avvicinarsi come uditore ad alcuni aspetti del sapere teologico, dalla storia della Chiesa all’esegesi biblica, dalla filosofia al greco biblico.