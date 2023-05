Diocesi: Bologna, in partenza un nuovo ciclo di conferenze al Museo Olinto Marella attorno al tema della memoria

È in partenza un nuovo ciclo di conferenze al Museo Olinto Marella, a Bologna. Tre incontri attorno al tema della memoria collettiva e delle memorie individuali, cominciando dalle memorie educative, passando per le memorie del welfare bolognese e concludendo con le singole storie che fanno la storia di un Paese.

Ad aprire gli appuntamenti sarà mercoledì 17 maggio, alle 20,30, Mirella D’Ascenzo, docente e ricercatrice dell’Università di Bologna nel Dipartimento di Scienze dell’educazione. Una serata sulla storia dell’educazione e sulla storia delle scuole all’aperto, in una professionalità educativa in divenire.

La rassegna prosegue mercoledì 7 giugno, alle 20,30, con Flavia Franzoni, già docente presso l’Università di Bologna nel corso Metodi e tecniche del servizio sociale presso la facoltà di Scienze politiche. Un racconto della nascita del sistema di welfare che ha caratterizzato Bologna e il contributo di alcuni testimoni che ne hanno determinato innovazione e servizi.

L’ultimo appuntamento di mercoledì 28 giugno, alle 20,30, è un incontro tra musei. Piccoli musei, interattivi, tenaci, appassionati. Natalia Cangi, direttrice del Piccolo Museo del Diario di Pieve Santo Stefano e direttrice organizzativa della Fondazione Archivio diaristico nazionale, sarà in dialogo sui temi della memoria individuale come tassello essenziale di una memoria collettiva.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in presenza presso il museo, in viale della Fiera 7, e saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube del Museo Olinto Marella. Per partecipare in presenza è necessario riservare il proprio posto e si ricorda che tutti gli appuntamenti sono gratuiti.