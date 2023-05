Diocesi: Fiesole, sabato 13 maggio pellegrinaggio mariano a Loppiano e incontro dei bambini della Prima Comunione con il vescovo

Sabato 13 maggio si terrà a Loppiano presso il santuario Maria Theotokos il pellegrinaggio mariano della diocesi di Fiesole, con un programma particolare dedicato ai bambini che riceveranno la Prima Comunione. Il programma specifico per i bambini di Prima Comunione prevede alle ore 15,30 l’accoglienza nel prato del salone San Benedetto, con “animazione fiorita, festa e giochi insieme”. Seguirà il momento intitolato “Parla con il vescovo”, colloquio brillante con domande fatte dai bambini per conoscere il vescovo di Fiesole, mons. Stefano Manetti. Alle ore 17,30 il trasferimento al santuario Maria Theotokos; alle ore 18 la messa presieduta dal vescovo.

Il programma per tutti i fedeli prevede alle ore 16,30 il ritrovo presso la Pieve di San Vito, la processione, animata con canti e preghiere, verso il santuario e recita del rosario per la pace. E, alle ore 18 la messa presieduta da mons. Manetti con i bambini della Prima Comunione.