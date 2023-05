Ecumenismo: Piemonte e Valle d’Aosta, formalmente costituito il Consiglio delle Chiese cristiane

È stato formalmente costituito anche per il Piemonte e la Valle d’Aosta il Consiglio delle Chiese cristiane. Avrà sede a Torino.

Le Chiese che hanno aderito attraverso l’elaborazione e la firma dello Statuto sono: Chiesa cattolica, Chiesa ortodossa romena, Chiesa ortodossa russa (Patriarcato di Mosca), Chiesa ortodossa russa (Arcivescovado di Parigi), Chiesa valdese, Chiesa luterana. Alla firma, svoltasi lo scorso 4 maggio presso i locali dell’Arsenale della pace del Sermig, non hanno potuto presenziare rappresentati della Chiesa ortodossa Patriarcato ecumenico e della Chiesa copta ortodossa, che hanno comunque aderito al Consiglio delle Chiese cristiane. Nel corso della riunione costitutiva è stato nominato il Comitato esecutivo, il cui moderatore sarà il pastore Giuseppe Ficara (Chiesa valdese), mentre Ambrogio Cassinasco (Chiesa ortodossa russa – Patriarcato di Mosca) sarà il vicemoderatore e fr. Guido Dotti (Chiesa cattolica) il segretario-tesoriere.

“Ponendosi in dialogo con le comunità locali delle Chiese aderenti, con le altre confessioni e denominazioni cristiane, con i credenti di altre religioni e con le istituzioni pubbliche, il Consiglio – viene spiegato in una nota – si prefigge innanzitutto di testimoniare insieme il Vangelo di Gesù Cristo nell’oggi della storia. Attraverso il metodo del consenso, il Consiglio cercherà risposte condivise ai problemi religiosi ed etici che interpellano la fede cristiana, favorendo così un prezioso scambio di doni con gli uomini e le donne del nostro tempo, fratelli e sorelle in umanità in quella porzione di ‘casa comune’ che sono le nostre due Regioni”.