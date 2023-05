Papa Francesco: agli Spiritani, “evangelizzare i poveri, accettare le missioni dove nessun altro vuole andare, prediligere il servizio ai più abbandonati”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Grazie alla vostra disponibilità a cambiare e alla vostra perseveranza, siete rimasti fedeli allo spirito delle origini: evangelizzare i poveri, accettare le missioni dove nessun altro vuole andare, prediligere il servizio ai più abbandonati, rispettare popoli e culture, formare clero e laici locali per uno sviluppo umano integrale, il tutto in fraternità e semplicità di vita e in assiduità di preghiera”. Lo ha detto Papa Francesco, ricevendo in udienza, questa mattina, nel Palazzo Apostolico Vaticano, la Congregazione dello Spirito Santo sotto la protezione del Cuore Immacolato di Maria (Spiritani). “Per favore, quest’ultima cosa è importante: pregare, non lasciare la preghiera – ha aggiunto parlando a braccio -. E non solo la preghiera formale, no, pregare! Pregare sul serio! Realizzate così quella che il Venerabile Libermann chiamava ‘unione pratica’ nel servizio, frutto di una docilità abituale allo Spirito Santo e fondamento di ogni missione”.