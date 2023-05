Corruzione: Pontificia Facoltà Teologica Sardegna, venerdì a Cagliari tavola rotonda per chiedersi se è “solo una questione economica?”

“La corruzione: solo una questione economica?”. Questo il tema al centro della tavola rotonda che si terrà venerdì 12 maggio per iniziativa della Facoltà Teologica della Sardegna insieme con la “Fondazione Giuseppe Siotto”.

Il fenomeno – viene spiegato in una nota – è sempre più drammatico e rilevante. Tra il 2017-2021 gli illeciti accertati contro la spesa pubblica ammontano a 34 miliardi di euro per un totale di quasi 115mila soggetti denunciati. In media più di 6 miliardi ogni anno sottratti alle casse dello stato italiano. “Descrivono un’intera società che ha un problema che assomiglia tanto al famoso ‘elefante nella stanza’, che tutti fanno finta di non vedere. Su questo aspetto ‘diagnostico’ abbiamo invitato a discutere anzitutto le persone coinvolte delle istituzioni, cioè i vertici della Guardia di Finanza e della Corte dei Conti”, afferma don Mario Farci, preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. “In realtà – aggiunge il preside – il fatto non è solo economico o giuridico. Ciò che genera tutto questo è un fenomeno molto più esteso e profondo che va dalla società in generale, ai rapporti umani, alla famiglia e da ultimo alla persona, in un’ottica che è ben più che sociologica o pedagogica”. “Si tratta di capire – spiega Farci – quale visione di umanità e di mondo si ha oggi. Ecco perché la teologia entra in questo discorso: è un paradigma ‘allargato’ quello che stiamo considerando. E tuttavia è decisivo. Come in ogni problema, soprattutto quando è così grave e sostanziale come la corruzione, si deve intervenire sulla causa prima e non sugli effetti. La causa prima, nel nostro caso, è l’idea di mondo, di società e di relazioni”.

Alla tavola rotonda, ospitata dalle 17.30 presso l’aula magna della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, interverranno il comandante regionale della Guardia di Finanza, gen. Claudio Bolognese; Antonietta Bussi, della Corte dei Conti; Donata Cabras, presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sardegna; Francesca Crasta, dell’Università degli studi di Cagliari; e Gian Michele Marotta, dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Caserta.