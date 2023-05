Festival della Comunicazione: Catania, conferenze e dialoghi per “Parlare col cuore nel raccontare la verità”

Alcuni eventi a cura della diocesi di Catania sono inseriti nel programma del XVIII Festival della Comunicazione dal titolo “Parlare col cuore e farlo con mitezza”. Si svolgeranno fino al 10 maggio. Il primo appuntamento si è svolto ieri: la presentazione del libro “Cannoli di Marites” di Catena Fiorello, cui è seguita la celebrazione della Parola con testimonianze in cattedrale.

Oggi si svolgerà l’incontro sul tema “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. Interviene, nel Palazzo della Cultura, alle 17, Massimo Monzio Compagnoni, responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica della Cei, Pietro Maugeri, presidente del Banco alimentare Sicilia onlus, don Piero Galvano, rappresentante della Caritas diocesana di Catania, don Roberto Catalano, incaricato diocesano per il Sostegno economico, Walter Cerreti, rappresentante Sant’Egidio, don Antonino Pennisi della Caritas del vicariato di Paternò. Martedì 9, invece, è in programma il concerto “Musica lievemente tradizionale” col Quartetto Areasud, nella chiesa della badia di Sant’Agata alle 19. Il 10 maggio, si svolgerà, dalle 16, sempre nel Palazzo delle Culture, “Parlare col cuore nel raccontare la verità: criminalità, dispersione scolastica, ecosostenibilità attorno all’Etna”, a cui interverranno, tra gli altri, mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, e mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona. Infine, “Ci basta una parola…” – Baraccopoli Musical Cgs Life, al Teatro Don Bosco, alle 19.30.