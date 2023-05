Diritti bambine e ragazze: Terre des Hommes, torna a Milano il 18 maggio “Stand up for Girls!”

Giovedì 18 maggio, alle ore 20.30, presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (viale Pasubio 5) a Milano torna “Stand up for Girls!”, l’evento milanese di Terre des Hommes che nasce all’interno della campagna “indifesa” ed è realizzato in collaborazione con 5×15 Italia, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e il sostegno dell’assessorato alla Cultura del comune di Milano.

“Anche quest’anno Stand Up for Girls! coinvolgerà speaker del mondo del giornalismo, del web, dell’attivismo, e non solo, che avranno a disposizione 10 minuti per ispirarci al cambiamento verso un mondo più equo e inclusivo con le loro storie uniche, commoventi e ribelli”, annuncia Terre des Hommes.

Dopo i saluti istituzionali, intervengono, tra gli altri, Pegah Moshir Pour, consulente e attivista per i diritti umani e digitali, voce in Italia per le ragazze e donne iraniane; Mariangela Pira, anchor e reporter SkyTg24; Donata Columbro, giornalista e data humanizer; Sumaya Abdel Qader, autrice, sociologa e consulente Dei; Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio.

L’appuntamento fa parte del palinsesto del Festival dello sviluppo sostenibile 2023.