Diocesi: mons. Mosciatti (Imola), “vogliamo in modo speciale offrire la nostra preghiera per la pace”

“Il grande momento delle Rogazioni alla Madonna del Piratello ci trova quest’anno ancora più preoccupati ed addolorati per la guerra che non cessa di distruggere vita e speranza per tutti noi. Vogliamo in modo speciale offrire la nostra preghiera per la pace, soprattutto per l’Ucraina, il Sudan e tutte le guerre ancora in atto”. Con queste parole inizia il messaggio del vescovo di Imola, mons. Giovanni Mosciatti, per l’inizio, ieri sera, delle solenni rogazioni della Beata Vergine del Piratello di Imola.

“Facciamo nostro l’appello di Papa Francesco che non cessa di supplicare con la preghiera la Regina della Pace”, l’invito di mons. Mosciatti: “Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo. Attraverso di te si riversi sulla terra la divina misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che ‘sei di speranza fontana vivace’. Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen”.