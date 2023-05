Diocesi: Cagliari, dall’11 al 29 maggio un corso per lettori della Parola di Dio in Seminario

“Dare voce alla Parola 2023”. È il titolo del corso per lettori, che l’Ufficio liturgico diocesano propone dall’11 al 29 maggio. Lo si legge sul settimanale diocesano di Cagliari “Il Portico”.

Il corso, che si svolge in quattro appuntamenti, ha lo scopo di formare i lettori che proclamano la Parola nelle celebrazioni eucaristiche. Al primo incontro, giovedì 11 maggio alle 17, sarà presente mons. Gianmarco Busca, vescovo di Mantova, presidente della Commissione per la Liturgia, delegato della Cei per i congressi eucaristici internazionali, che proporrà il tema “Ascoltare la Parola, spezzare il pane. L’Eucaristia nell’oggi della Chiesa”. Alle 18 verranno celebrati i vespri solenni.

Lunedì 15 maggio, dalle 17 alle 19, Fabrizio Demelas, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà teologica e all’Istituto di scienze religiose, guiderà l’incontro sul tema “E la Parola di fece carne. Voci e vite per un mistero che si rinnova”.

Gli ultimi due incontri, quelli del 22 e del 29 maggio saranno invece guidati da Giuliano Pornasio, attore, regista e docente di lettura espressiva. Il 22 maggio le due ore di corso saranno incentrate sull’introduzione alla corretta lettura e all’uso della voce, il 29 invece è previsto un laboratorio di lettura liturgica.

Per informazioni contattare l’Ufficio liturgico diocesano alla mail: liturgia@diocesidicagliari.it.