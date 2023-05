Chiesa: Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, mercoledì presentazione del volume “Metamorfosi della sinodalità”

Sarà presentato mercoledì 10 maggio, all’auditorium del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma, il volume “Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco” di Carlo Fantappiè, ordinario di Diritto canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre. L’incontro, con inizio alle 12, sarà introdotto dal preside Philippe Bordeyne e moderato dal direttore editoriale del Jp2, Gilfredo Marengo; Fantappiè dialogherà con Gilles Routhier dell’Università Laval del Québec e Julian Paparella, studente del Jp2.

“Per la prima volta, nella storia bimillenaria della Chiesa, Papa Francesco ha virtualmente invitato tutti i fedeli del pianeta a esprimere la loro voce e le loro esigenze, a dare il loro parere sulle riforme possibili e necessarie. Ma – viene sottolineato nella presentazione del volume –l’ideale di una ‘Chiesa sinodale’ spesso finisce per ridursi a uno slogan privo di contenuti determinati o per lasciare adito a strumentalizzazioni ideologiche”. “Metamorfosi della sinodalità”, prosegue la nota, “vuole ricostruire storicamente il concetto di sinodalità a partire dal Vaticano II, mostrandone la genesi e l’evoluzione, le variazioni semantiche, le forme di recezione nella dottrina teologica, canonistica e sociologica. Lo scopo è triplice: precisare cosa si debba intendere propriamente per sinodalità; determinare la sua portata in rapporto ai modelli di Chiesa e porre in risalto i limiti e gli equivoci cui è esposta l’attuazione del progetto papale”.

L’incontro di mercoledì si colloca nell’ambito del percorso di sviluppo dell’Istituto Jp2. La presenza del professor Routhier sottolinea infatti la dimensione internazionale dell’Istituto e si colloca nella stessa prospettiva del lavoro interdisciplinare (in questo caso, il dialogo tra teologia e diritto canonico) che il seminario di ricerca dei docenti sta portando avanti, mentre la presenza di uno studente del dottorato come interlocutore nel dialogo fa parte della dinamica propria della Scuola dottorale.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sul profilo Facebook dell’Istituto Jp2.