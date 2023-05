Ecumenismo: Napoli, ieri Bartolomeo in visita privata alla comunità greco-ortodossa si è complimentato per la vittoria dello scudetto

(Foto: Michel Giustiniano)

Il patriarca ecumenico Bartolomeo I, arcivescovo di Costantinopoli, giunto ieri mattina in visita privata alla comunità greco-ortodossa di Napoli, al termine della celebrazione eucaristica nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo in via dei Greci, si è complimentato con i napoletani per la vittoria dello scudetto, ricevendo un fragoroso applauso da tutti i presenti.

A suggello di questo storico momento, Bartolomeo ha ricevuto in dono una copia del volume “Il Vangelo secondo Diego”, lettura teologica-pop della figura di Maradona gradendo molto l’omaggio. A consegnarglielo, presso il Centro culturale greco di Napoli, Michele Giustiniano, portavoce della Chiesa cattolica presso il Consiglio regionale delle Chiese cristiane della Campania.