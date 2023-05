Diocesi: Savona-Noli, domani si conclude il corso di formazione sulle “antiche chiese” con una lezione sugli oratori del Cristo Risorto e N. S. di Castello

Martedì 9 maggio si concluderà il corso di formazione sulle “antiche chiese savonesi”, aperto a tutti e rivolto in particolare ai docenti di ogni ordine e grado e agli studenti di scuola superiore interessati ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento Pcto nell’anno scolastico 2022-2023. Alle ore 14,45 presso l’Oratorio del Cristo Risorto, in largo Franco Varaldo, a Savona, Gianni Varaldo e Roberto Bertola introdurranno alla conoscenza del suddetto oratorio. Alle 16,15 ci si trasferirà in quello di Nostra Signora di Castello per ascoltare la relazione esplicativa di Sonia Pedalino.

Alla lezione sono tenuti a partecipare gli alunni che effettuano l’ex alternanza scuola-lavoro nell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della diocesi di Savona-Noli e nelle attività del complesso museale della cattedrale e dell’associazione Amici del patrimonio ecclesiastico. Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

L’Ufficio scolastico regionale per la Liguria ha autorizzato questa iniziativa di aggiornamento e concesso il suo patrocinio.