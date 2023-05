Baby gang: Famiglia Cristiana e Ucsi Lombardia, domani a Milano “Quanto è grave il fenomeno e come i giornali ne parlano?”

Sarà dedicato a “Disagio giovani e baby gang. Quanto è grave il fenomeno e come i giornali ne parlano? Cosa dice la carta di Treviso” l’incontro che si terrà domani, martedì 9 maggio, a Milano, per iniziativa di Famiglia Cristiana in collaborazione con Ucsi Lombardia.

“La violenza giovanile – si legge nella presentazione dell’evento, che darà la possibilità di ottenere 5 crediti formativi per i giornalisti – preoccupa sempre di più famiglie e istituzioni. Non solo per il numero in ascesa di casi ma anche per le caratteristiche sempre più complesse e l’età dei ragazzi coinvolti, mentre sui social sono frequenti video che ritraggono scontri tra bande rivali o aggressioni di gruppo ai danni di coetanei. Ma siamo davvero in presenza di un’emergenza? Cosa si intende esattamente con l’espressione baby gang?”.

Dalle 10, presso l’auditorium “Don Alberione”, interverranno don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, Eugenio Arcidiacono, giornalista di Famiglia Cristiana e autore di numerose inchieste sul mondo giovanile, Marco Calì, capo della Squadra mobile di Milano, e Stefano Pasta, dottore di ricerca in Pedagogia, ricercatore in Didattica e Pedagogia speciale.