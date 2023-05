Papa Francesco: agli Spiritani, “tanti uomini e donne ancora hanno bisogno del Vangelo, anche nel vecchio e stanco occidente”

(Foto Vatican Media/SIR)

Un carisma “aperto e rispettoso”. È quello degli Spiritani, ricevuti questa mattina in udienza dal Papa nel Palazzo Apostolico Vaticano. Il Santo Padre ha evidenziato che il carisma degli Spiritani “è particolarmente prezioso oggi, in un mondo in cui la sfida dell’interculturalità e dell’inclusione è viva e urgente, dentro la Chiesa e fuori di essa”. “Per questo vi dico: non rinunciate al vostro coraggio e alla vostra libertà interiore, coltivatela e fatene un tratto vivo del vostro apostolato”. Francesco ha poi ricordato che “tanti uomini e donne ancora hanno bisogno del Vangelo, non solo nelle cosiddette ‘terre di missione’, ma anche nel vecchio e stanco occidente”. Quindi, ha affidato agli Spiritani un impegno: “Guardate ognuno con gli occhi di Gesù, che desidera incontrare tutti – tutti! – facendosi vicino specialmente ai più poveri, toccandoli con le sue mani, fissando il suo sguardo nel loro. E per portare a ciascuno il soffio fresco e vitale del suo Spirito, che è il vero ‘protagonista della missione'”. “Lasciatevi guidare da Lui, perché ‘non c’è maggior libertà che quella di lasciarsi portare dallo Spirito, rinunciando a calcolare e a controllare tutto’. Permettetegli di illuminarvi, di orientarvi, di spingervi dove desidera, senza porre condizioni, senza escludere nessuno, perché è Lui che sa ciò di cui c’è bisogno in ogni epoca e in ogni momento”.