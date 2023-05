Diocesi: Casale Monferrato, il 12 maggio il card. Zuppi presiederà in cattedrale una messa per il decennale della beatificazione di mons. Luigi Novarese

Casale Monferrato si appresta a celebrare il decimo anniversario della beatificazione di mons. Luigi Novarese, avvenuta a Roma l’11 maggio 2013. Per festeggiare la ricorrenza, venerdì 12 maggio alle 18, nella cattedrale di Sant’Evasio il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, presiederà una messa che sarà concelebrata dal vescovo di Casale, mons. Gianni Sacchi. Prevista, informano dalla diocesi, la presenza di 800 persone (con una rappresentanza di malati e disabili) che arriveranno dal Piemonte e dalle diocesi limitrofe. Il ricordo della suggestiva esperienza vissuta in San Paolo fuori le Mura a Roma l’11 maggio di dieci anni fa, viene spiegato, ha spinto generosi pellegrini, con patologie anche consistenti, a raggiungere Casale Monferrato, affrontando le difficoltà del lungo viaggio: Polonia, Avellino, Roma, Ravenna, oltre a chi farà il viaggio in giornata rientrando a tarda notte. Saranno presenti medici e infermieri, la Croce rossa, per assicurare supporto in caso di eventuali emergenze.

Il giorno precedente, alle 18.30, sarà inaugurata nel chiostro della chiesa di San Domenico una mostra itinerante sulla vita dell’“apostolo degli ammalati”, come lo definì san Giovanni Paolo II, che nacque nella Capitale del Monferrato il 29 luglio 1914 e morì a Rocca Priora (Roma) il 20 luglio 1984. La mostra, promossa dalla diocesi, farà tappa nelle varie Unità pastorali: attraverso 6 grandi pannelli i visitatori potranno interagire con foto, narrazione, testimonianze video, parole chiave per un “CruciBeato” destinati ai bambini. La mostra sarà allestita fino al 15 maggio nel chiostro della chiesa di San Domenico, poi sarà trasferita all’Istituto comprensivo Negri dal 16 al 19 maggio. Sarà quindi accolta nella chiesa del Valentino dal 17 al 25 maggio. Qui si ricorderà il giorno della sua guarigione miracolosa, avvenuta il 17 maggio 1931, con l’intervento della Madonna Ausiliatrice per intercessione di don Bosco. La mostra rimarrà in città fino a settembre con una interruzione dal 29 luglio al 15 agosto quando sarà visitabile al santuario di Crea. Successivamente raggiungerà le altre unità pastorali della diocesi.