Diocesi: Melfi, ieri si è conclusa con una festa in piazza Duomo la Settimana vocazionale

In occasione della 60a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, l’Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa ha promosso in collaborazione con le Suore Apostoline una Settimana diocesana di animazione vocazionale dal 30 aprile al 7 maggio, “ricca di una serie proposte vocazionali rivolte a ragazzi, giovani e adulti, desiderosi di accogliere e lasciarsi scuotere dalle grandi domande di senso”, spiega una nota della diocesi.

La Settimana di animazione vocazionale, ricorda la nota, si è aperta a Melfi, nella cattedrale, domenica 30 aprile, con la veglia diocesana di preghiera per le vocazioni presieduta dal vescovo, mons. Ciro Fanelli. La veglia, incentrata sul tema proposto dalla Cei “La Chiesa, un meraviglioso poliedro”, “ha mostrato come la comunità cristiana nella sua varietà di vocazioni, carismi e ministeri è chiamata a protendersi continuamente e con gioia verso l’evangelizzazione”.

Il tema specifico della Settimana vocazionale è stato: “Sì, verso dove?”. La Settimana ha offerto ai ragazzi, giovanissimi e giovani una serie di proposte: una “mostra vocazionale” allestita presso la basilica cattedrale di Melfi; la presenza-testimonianza dell’equipe vocazionale nelle scuole secondarie di Secondo grado che hanno aderito all’iniziativa; l’animazione di incontri vocazionali per giovanissimi e giovani nelle quattro zone pastorali della diocesi. L’equipe vocazionale ha organizzato nel fine settimana anche un weekend residenziale di discernimento vocazionale per giovanissimi e giovani.

La Settimana si è conclusa con una festa in piazza Duomo, a Melfi, nel pomeriggio di ieri, domenica 7 maggio.