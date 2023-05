Economia: Caserta, venerdì 12 maggio ritornano le “Beneduce Lectures” promosse dal Premio Buone Notizie

Ritornano le “Beneduce Lectures” a Caserta, che ricordano l’economista italiano Alberto Beneduce, padre della ricostruzione economica nazionale dopo la prima guerra mondiale e ancor di più della reindustrializzazione e della difesa del sistema bancario. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 maggio, alle 17, a Caserta, nel Salone degli arazzi di Confindustria, in via Roma. La “Beneduce Lecture 2023” sarà affidata a Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, la Federazione italiana delle Banche di Credito cooperativo. Il tema della lettura sarà «La finanza civile come supporto alla democrazia economica e politica: dalla prima cattedra di Economia a Napoli di fine ‘700 al Testo unico delle Casse Rurali del 1937, ad oggi». Le “Beneduce Lectures” sono il ciclo di lectiones magistrales dedicate ad Alberto Beneduce e sono promosse dal Premio Buone Notizie insieme con Confindustria Caserta e il Centro orafo “Il Tarì”, con il patrocinio e il sostegno del Dipartimento di Economia della Università Luigi Vanvitelli e della Bcc Terra di Lavoro San Vincenzo De’ Paoli. Si tratta di un’iniziativa del tutto nuova nel panorama italiano: s’ispira, infatti, alle “Norton Lectures” che ogni anno si svolgono ad Harvard e che ospitano le lezioni di alcuni tra i più eminenti rappresentanti del mondo della letteratura. A Caserta invece, in luogo dei letterati, ci saranno economisti e imprenditori di fama internazionale. L’obiettivo è quello di fare di Terra di Lavoro a lungo andare un punto di riferimento in grado di ospitare lezioni di economia tra le più importanti a livello internazionale, rendendo la città un vero e proprio incubatore di idee ed esperienze finanziarie e imprenditoriali.

Alberto Beneduce, nato a Caserta il 29 marzo 1877, fu un economista. Nel 1933 fondò l’Iri (Istituto per la ricostruzione industriale), come motore della rinascita imprenditoriale italiana, e diversi altri enti economici che, dal suo fondatore, furono chiamati “Enti Beneduce”. Fu promotore di una legge di riforma del sistema bancario, senatore della Repubblica eletto nel collegio di Caserta e ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del Governo Bonomi.