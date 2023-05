Lotta alla corruzione: Transparency International Italia, il 18 maggio l’evento online “Prospettive sul whistleblowing”

Il 9 marzo scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto di attuazione della Direttiva Ue 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Il 18 maggio, dalle ore 15, Transparency International Italia promuove online un evento dedicato alle novità normative della nuova disciplina sul whistleblowing. La discussione sarà coordinata da Giorgio Fraschini – esperto di whistleblowing per Transparency – e prenderà avvio da una tavola rotonda che offrirà una panoramica sulle nuove disposizioni e proseguirà con una sessione aperta ai partecipanti con domande e risposte.

Interverranno Iole Anna Savini, presidente di Transparency International Italia; Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Laura Valli, presidente del Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities, Nicoletta Parisi, docente di Diritto e Politiche di contrasto alla corruzione dell’Università Cattolica, Domenico Tambasco, avvocato giuslavorista dello Studio legale Tambasco, Alessio Ubaldi, avvocato e consulente Policy Whistleblowing Ub Legal, Melissa Marchese, avvocato esperto in Privacy e informatica giuridica Gianni & Origoni.