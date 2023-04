Parlamento Ue: nuove norme contro riciclaggio e finanziamento al terrorismo

(Strasburgo) Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato oggi i mandati negoziali su due proposte di riforma delle politiche comunitarie sull’antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. La prima sessione dei negoziati con i rappresentanti dei ministri dell’Ue si terrà all’inizio di maggio. Le due normative prevedono nuovi obblighi per le imprese, compresi quelli di “diligenza dovuta” (due diligence in inglese) e di verifica dell’identità dei clienti, delle loro proprietà e di chi li controlla, e attribuiscono alle persone con un interesse legittimo (come giornalisti, organizzazioni della società civile e istituti di istruzione superiore) l’accesso ai registri sulla proprietà effettiva. Inoltre, tra le altre disposizioni, il pacchetto prevede la creazione di un’Autorità europea antiriciclaggio (Amla) con poteri di vigilanza e di indagine.