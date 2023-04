Diocesi: Savona, ultimi giorni per visitare la mostra “La cattedrale scomparsa”

(foto diocesi Savona-Noli)

Sono questi gli ultimi giorni per poter visitare la mostra “La cattedrale scomparsa” nello spazio espositivo della curia in piazza Vescovado a Savona, accessibile al pubblico tutti i giorni fino al 24 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Le scolaresche avranno la possibilità di visitarla anche nelle mattinate dei giovedì 27 aprile, 4 maggio, 11 maggio e 18 maggio, oltre che negli altri giorni ma solo su prenotazione, contattando Renato Chiarlone al numero di cellulare 3496360388 o Riccardo Dabinovich al 3498199436. L’allestimento, composto da 120 tra pannelli e tele per una lunghezza espositiva superiore ai 100 metri lineari, illustra la ricostruzione ipotetica dell’antica cattedrale Santa Maria, eretta sull’estremità rocciosa del promontorio del Priamar e distrutta dai genovesi nel 1595, basandosi su documenti del XVI secolo e ricerche storiche e archeologiche. La mostra è organizzata dalla diocesi di Savona-Noli, dal Rotary Club, dalla Fondazione Agostino De Mari e dal comune di Savona, realizzata da un gruppo di appassionati con la collaborazione di istituzioni e ricercatori per fare il punto sugli studi storici, artistici e archeologici relativi al complesso monumentale, seguendo un filo conduttore storico e informativo con lo scopo di far conoscere ai visitatori, la bellezza architettonica ed artistica che è andata persa nell’oblio dei tempi e delle generazioni.