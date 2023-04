Sostenibilità e innovazione: Università Lumsa, domani a Roma il dibattito di “Fare impresa in Italia 2023”

Sostenibilità, innovazione in ambito economico e investimenti: è su questi temi che si focalizza il dibattito di “Fare impresa in Italia 2023”, il convegno organizzato dall’Università Lumsa e dall’Associazione Alumni Lumsa.

L’evento, che si terrà domani, giovedì 20 aprile, nell’Aula Giubileo della sede di via di Porta Castello 44, a Roma, è articolato in tre panel e un intervento finale di Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale di Banca d’Italia, quest’ultimo trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Lumsa in modalità aperta a tutti.

Giunto alla settima edizione, “Fare impresa” costituisce un tassello nella costruzione di un percorso che l’Università Lumsa porta avanti da anni “per creare una rete di professionisti e imprese – da quelle storiche del made in Italy alle startup – in costante dialogo con gli studenti nel loro ruolo di figure professionali di domani”, spiega una nota dell’Università.

Dopo i saluti di Giampaolo Frezza, prorettore alla Didattica e al Diritto allo studio dell’Università Lumsa; di Riccardo Di Stefano (Alumni Lumsa), presidente di Giovani imprenditori Confindustria; e di Filippo Giordano, presidente di LM77 Management, Finance and Data Analytics dell’Università Lumsa, i lavori si apriranno con il panel dedicato alle startup. Dalla sostenibilità in ambito food, con Massimo Sabatini, ceo e co-founder di Rethink-Food forever, a quella degli assorbenti biodegradabili di This Unique, con i co-founder Vincenzo Mansi e Lisa Iannello. Da Rosso, la startup nata per sensibilizzare i giovani sulla donazione del sangue con la founder Chiara Schettino, alla versione italiana del metaverso con Coderblock e Maura Bonelli, sales manager. Il panel verrà moderato da Laura Michelini, professore associato di Economia e Gestione delle imprese dell’Università Lumsa.

Il secondo panel è dedicato all’ecosistema dell’innovazione e vedrà protagonisti Anna Amati, co-founder & General Partner at Eureka! Venture Sgr Spa, Davide Fioranelli, founder & ceo at Lumen Ventures, Riccardo Allegra, Head of Seed Investments & Portfolio LVenture Group, e Marco Bellezza, amministratore delegato di Infratel Italia, moderati da Carolina Gianardi, docente di Venture Capital and Valuation all’Università Lumsa.