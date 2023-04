Diocesi: Matera, domani settimo appuntamento con gli eventi culturali della Cooperativa “Oltre l’Arte”

Nuovo appuntamento domani a Matera nell’ambito degli eventi culturali promossi dalla Cooperativa “Oltre l’Arte” in collaborazione con la diocesi di Matera-Irsina, la basilica cattedrale, il Museo diocesano di arte sacra e l’Associazione Madonna della Bruna. A tema “La spiritualità francescana a Matera. Gli affreschi staccati della chiesa di San Francesco d’Assisi in Matera”.

L’incontro avrà luogo giovedì 20 aprile, alle 19.30, nella sede del Mata (Museo diocesano), in via Riscatto 12.