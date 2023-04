Diocesi: Pistoia, dal Papa una lettera di incoraggiamento per il Sinodo. La “gioia” e la “sorpresa” del vescovo Tardelli

“Vi assicuro la mia preghiera per il Sinodo diocesano. Andate avanti con fiducia, gioia e coraggio, lasciandovi condurre dallo Spirito Santo”. La preghiera che arriva in una missiva al vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli, è quella di Papa Francesco, che affida ad una lettera il suo messaggio per il Sinodo della diocesi di Pistoia, apertosi lo scorso 25 marzo e che in queste settimane vede tutto il territorio diocesano impegnato nel cammino verso le attese di Vangelo.

“Con grande gioia e sorpresa – sottolinea mons. Tardelli – abbiamo ricevuto questa lettera autografa di Papa Francesco, che ci augura di agire con forza e lungimiranza nei lavori di questo importante Sinodo. Con questo conforto del Santo Padre possiamo continuare con ulteriore gioia il cammino sinodale”.



“Desidero ringraziare te e la comunità diocesana – scrive Papa Francesco rivolgendosi al vescovo Tardelli – per la lettera del 19 marzo scorso e per le espressioni di filiale affetto e di vicinanza spirituale che mi avete manifestato”.

Un messaggio che il Santo Padre conclude con una benedizione e una richiesta. “Invocando la protezione della Beata Vergine Maria – termina nella sua missiva Papa Francesco – di cuore benedico l’intera comunità diocesana di Pistoia. Per favore, continuate a pregare per me!”.