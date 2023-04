Diocesi: Asti, domani per gli incontri della Scuola popolare si parlerà di lavoro 4.0

Il lavoro 4.0 sarà al centro del nuovo appuntamento con la Scuola popolare, il ciclo di incontri formativi organizzato dalla parrocchia Nostra Signora di Lourdes ad Asti in collaborazione con il Progetto culturale della diocesi e la Commissione Pastorale sociale del lavoro. All’incontro che si terrà nella serata di domani, giovedì 20 aprile, alle 21, nel salone parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes, interverrà Tommaso Marino, segretario nazionale del Movimento lavoratori di Azione Cattolica (Mlac).

Marino, viene ricordato in una nota, nel suo libro “Lavoro 4.0” analizza le diverse sfaccettature della trasformazione in corso, e mette in luce i criteri di valutazione da utilizzare per provare a rispondere alle molteplici domande che sorgono, in merito allo sviluppo e alla tutela del lavoro. “Su questi temi – spiegano gli organizzatori dell’incontro – ci sono molte più domande che risposte, al momento: da parte di ciascuno, specialmente dei credenti, ci deve essere voglia e passione di approfondire i fenomeni che stiamo vivendo. In ogni caso, Intelligenza artificiale, algoritmi, gig economy, mercato del lavoro non possono essere pensati al di fuori di una rinnovata etica del lavoro: la dignità del lavoro è un bene prezioso, che dobbiamo conservare con cura e diffondere sempre di più, consapevoli della sua importanza nel fondare la realizzazione dell’uomo e il suo tessuto di relazioni”.

L’incontro sarà anche trasmesso on line su piattaforma Webex.