Diocesi: Crema, stasera al Centro di spiritualità incontro con il teologo Giuliano Zanchi

“Non sarà subito la fine: stare nelle cose che iniziano”. Questo il tema dell’incontro in programma nella serata di oggi, mercoledì 19 aprile, a Crema, con il teologo Giuliano Zanchi. A partire dalle 20.45 presso il Centro di spiritualità il sacerdote – che è direttore della “Rivista del Clero italiano”, direttore scientifico della Fondazione Adriano Bernareggi e membro del comitato di redazione della rivista “Arte cristiana” – accompagnerà i presenti, viene spiegato in una nota pubblicata sul sito diocesano, “nella terza riflessione sul senso dell’inizio e, inevitabilmente, sulla fine, in particolare sugli atteggiamenti di fondo rispetto al timore che questa suscita o al vuoto che lascia, ma anche alla ricchezza di possibilità che ogni inizio porta con sé, sino a guardare la nostra stessa fine con occhi nuovi”.