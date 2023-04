Giornata della Terra: Coldiretti, domani a Roma nasce il bosco mangia smog

Per migliorare la qualità dell’aria e la vita nelle città nasce nella Capitale il bosco mangia smog con alberi da filiera 100% italiana che rispettano la biodiversità e le peculiarità locali e con la garanzia di una cura anche nelle fasi successive alla piantagione che avviene proprio alla vigilia della Giornata mondiale della Terra. Lo annuncia Coldiretti dando appuntamento per domani, giovedì 20 aprile, alle 10 a Roma nel Parco regionale urbano di Aguzzano con ritrovo a largo Paolo Panelli dove verranno piantati gli alberi, grazie alla collaborazione tra Coldiretti e Rete Clima, nell’ambito della Campagna “Foresta Italia”. La messa a dimora di nuovi alberi – viene spiegato in una nota – è importante per affrontare la crisi climatica e il problema della ridotta disponibilità di spazi verdi nelle città puntando su un grande piano di riqualificazione urbana di parchi e giardini, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Pnrr. Una volta raggiunta la maturità, il nuovo bosco assorbirà CO2 dall’atmosfera, apportando al contempo benefici all’ecosistema come l’incremento della biodiversità, la riduzione delle temperature, la protezione idrogeologica e il miglioramento del paesaggio. Sarà presente il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini.