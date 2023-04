Incoronazione Carlo III: vescovi anglicani e cattolici del Galles su reliquie dono del Papa, “significativo gesto ecumenico”

Galles, Croce per l'incoronazione del Re Carlo III (Foto cbcew)

Papa Francesco ha donato a Sua Maestà Re Carlo III due piccoli frammenti di legno della croce su cui fu crocifisso Cristo, che saranno incastonati nella croce d’argento che guiderà la processione dell’incoronazione all’Abbazia di Westminster sabato 6 maggio. È anche la Conferenza cattolica di Inghilterra e Galles a darne oggi notizia. La Chiesa anglicana del Galles parla di un “dono personale di Papa Francesco a Sua Maestà il Re in occasione dell’Incoronazione” e di “un significativo gesto ecumenico”. Sulla Croce sono incise in lingua gallese le parole del sermone finale di san Davide: “Byddwch lawen. Cadwch y ffydd. Gwnewch y Pethau Bychain”, che significa in inglese: “Sii gioioso. Abbi fede. Fai le piccole cose”. La Croce che è stata benedetta oggi dall’arcivescovo anglicano del Galles, Andrew John, nella chiesa della Santissima Trinità, a Llandudno, sarà ufficialmente ricevuta dalla Chiesa in Galles durante una funzione che seguirà l’incoronazione e il suo uso futuro sarà condiviso tra la Chiesa anglicana e quella cattolica in Galles. A nome della Conferenza episcopale, l’arcivescovo Mark O’Toole, arcivescovo cattolico di Cardiff e vescovo di Menevia, ha dichiarato: “Con un senso di profonda gioia abbracciamo questa Croce, gentilmente donata dal Re Carlo, e contenente una reliquia della Vera Croce, generosamente donata dalla Santa Sede. Non è solo un segno delle profonde radici cristiane della nostra nazione, ma sono sicuro che incoraggerà tutti noi a modellare la nostra vita nell’amore dato dal nostro Salvatore, Gesù Cristo. Non vediamo l’ora di onorarlo, non solo nelle varie celebrazioni che sono previste, ma anche nella degna cornice in cui troverà stabile dimora”.