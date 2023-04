Diocesi: Benevento, al via gli incontri “L’amore ferito: accompagnare, discernere e integrare la fragilità”

Nell’ambito delle attività del Servizio di ascolto per i fedeli separati, divorziati, in difficoltà o in crisi matrimoniale e familiare promosso dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano beneventano e di appello, dal mese di aprile prenderà il via una serie di incontri di formazione, confronto e informazione che si terranno in diverse località dell’arcidiocesi di Benevento. Grazie alla sinergia tra il Tribunale ecclesiastico, l’Ufficio di pastorale familiare e i vicari foranei, è stato realizzato il percorso “L’amore ferito: accompagnare, discernere e integrare la fragilità”.

Gli incontri – gratuiti e in presenza – toccheranno tematiche collegate all’integrazione e all’accompagnamento pastorale delle fragilità della vita matrimoniale e al servizio giuridico-pastorale del Tribunale ecclesiastico di Benevento.

Gli incontri sono rivolti a separati, divorziati, divorziati civilmente risposati e a tutti i fedeli che, in generale, vivono situazioni di complessità familiare, sposati civilmente, conviventi, persone unite civilmente, nonché fedeli di altre confessioni religiose coniugati o meno con fedeli cattolici; operatori della pastorale, in particolare familiare, e catechisti; ogni fedele interessato.

Tutti gli incontri saranno tenuti da esperti, consulenti matrimoniali e familiari canonici, operatori del Tribunale ecclesiastico (sacerdoti e laici).

Il primo incontro sarà a San Bartolomeo in Galdo, nella chiesa Santa Famiglia, stasera, mercoledì 19 aprile, alle ore 19.30. Il ciclo di incontri proseguirà fino a dicembre.

Il Servizio di ascolto del Tribunale ecclesiastico di Benevento (Piazza Orsini 27) offre consulenza in ambito giuridico–pastorale; nella riconciliazione o nella convalidazione di un matrimonio; nel valutare se emergono motivi e prove per introdurre una causa di nullità del matrimonio; nelle difficoltà e nelle fragilità della vita matrimoniale; di mediazione canonica. Info: 370.15.82.055, 0824.21225, servizioascolto@teibenevento.it.