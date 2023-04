Armida Barelli: Azione Cattolica, Università Cattolica e Missionarie della regalità, udienza con Papa Francesco e messa in piazza San Pietro a un anno dalla beatificazione

Sabato 22 aprile piazza San Pietro attende migliaia di persone provenienti da tutta Italia per partecipare all’udienza con Papa Francesco alle 11.30 a cui seguirà la messa, alle 12.45. Saranno circa dodicimila tra soci e socie dell’Azione Cattolica italiana da 130 diocesi, studenti, docenti e dipendenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e appartenenti all’Istituto Missionarie della Regalità di Cristo, e 120 sacerdoti che presenzieranno all’iniziativa promossa dalle tre realtà a un anno dalla beatificazione di Armida Barelli avvenuta il 30 aprile 2022 nel duomo di Milano.

La festa per la “Sorella maggiore” – com’è ricordata affettuosamente in Azione Cattolica – inizierà con l’ingresso dei partecipanti in piazza San Pietro a partire dalle 8. Dalle 10 avrà inizio l’animazione, condotta dai giornalisti di Tv2000 Antonella Ventre e Gennaro Ferrara, che sarà aperta da un video sulla cerimonia di beatificazione dello scorso anno, la cui ideale continuazione è rappresentata dall’udienza con Papa Francesco, inizialmente prevista in Aula Paolo VI e poi spostata in piazza San Pietro per fare fronte al grande numero di adesioni. Le tappe dell’animazione, tra testimonianze e letture dagli scritti di Armida Barelli, tracceranno l’attualità della sua figura per la Chiesa ma anche per la società di oggi, insistendo sui temi della vocazione laicale, di una spiritualità in grado di tenere insieme fede e vita e di una scommessa su formazione e cultura in grado di rispondere alle sfide poste dai tempi presenti. Seguirà un momento di preghiera con la riflessione di mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica italiana e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che introdurrà l’arrivo di Papa Francesco atteso per le 11.30. A salutare il Pontefice, a nome delle tre realtà che hanno promosso l’evento, sarà Emanuela Gitto, vicepresidente per il Settore Giovani dell’Azione Cattolica italiana, che per questa speciale occasione indosserà i gioielli lasciati da Armida Barelli in eredità alla Gioventù femminile e alle responsabili di Ac che ne raccolgono il testimone nel tempo: una croce e una spilla d’oro con l’immagine dell’Immacolata.

Al termine dell’incontro con il Pontefice, sempre in piazza San Pietro, mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano e presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi superiori, presiederà la celebrazione eucaristica. Vatican Media trasmetterà gli eventi della mattinata in diretta e in streaming su www.vaticannews.va; dalle 11.15, diretta su Tv2000.