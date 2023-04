Svizzera: Lugano, al via dei corsi per la riscoperta dei sacramenti

In Svizzera, nella diocesi di Lugano, le parrocchie della Val di Blenio e la parrocchia di Coldrerio, con l’aiuto di don Gabriele Diener, promuovono un corso dedicato alla riscoperta dei sacramenti. “Nella società attuale, per quanto riguarda la fede, troviamo situazioni molto differenziate. È però innegabile il fatto che si è tutti dentro in un contesto di transizione culturale caratterizzato da un permanere di abitudini religiose che riguardano alcuni riti di passaggio”, si legge in una nota. “Si chiedono ancora i sacramenti come il battesimo, la prima comunione, la cresima, talvolta il matrimonio. Ma la domanda dei riti è sempre meno accompagnata da un reale vissuto di fede”, prosegue la nota. Oltre a “riscoprire questi importanti passaggi per la fede di ciascuno”, “la volontà è anche quella di far percepire che i sacramenti non sono solo un bene per i figli, ma una ricchezza per i genitori stessi”. I corsi cominceranno il 20 aprile a Dongio e il 21 aprile a Coldrerio.