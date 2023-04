Sport: Csi, con “Tuttingioco” camp estivi in 17 città all’interno di oratori o società sportive

Un momento della presentazione (Ph. Csi)

Camp estivi in 17 città all’interno di oratori o società sportive ai quali potranno partecipare anche ragazzi con limitate risorse economiche. Li organizza il Csi, con il supporto delle società sportive affiliate ai vari Comitati territoriali, grazie al sostegno di Fondazione Conad Ets, che supporterà le famiglie in difficoltà attraverso l’erogazione di circa 1.800 voucher per consentire a migliaia di ragazzi di partecipare gratuitamente o con agevolazioni alle attività sportive proposte. A ogni oratorio, inoltre, la Fondazione donerà del materiale ludico/sportivo per lo svolgimento delle attività prescelte, che saranno a tema sportivo e gestite da personale qualificato.

Gli oratori, durante le settimane del camp estivo nel periodo giugno/luglio, saranno invitati ad organizzare alcune attività sportive e ludiche a tema, come pallavolo, pallacanestro, calcio, atletica leggera, e altre discipline. I ragazzi che parteciperanno a queste attività riceveranno un punteggio che contribuirà a realizzare quello complessivo del loro oratorio. I tre oratori di ogni zona che avranno ottenuto il maggior punteggio saranno invitati a partecipare con una delegazione di ragazzi a una grande competizione finale che si svolgerà nelle seguenti città: Bari, Salerno, Ravenna, Lecco, Cuneo. Nelle dispute finali saranno coinvolti circa 60 ragazzi per ogni città, per un totale di 300 giovani.

Ad ogni componente della squadra vincitrice di ogni città sarà donata una Carta prepagata Fondazione Conad Ets del valore di 50 euro. “Inclusione e formazione sono da sempre due cardini del Centro sportivo italiano, che desidera rivolgersi in primo luogo alle giovani generazioni e contribuire ad arricchire con lo sport la loro crescita. Per questo motivo, siamo felici di collaborare con Fondazione Conad Ets per un’iniziativa che mette i giovani al centro – ha affermato Vittorio Bosio, presidente nazionale del Csi –. Grazie al progetto Tuttingioco verranno raggiunte centinaia di bambini e ragazzi, che avranno così la possibilità di vivere un’esperienza educativa e sportiva all’insegna dell’aggregazione e della condivisione”. “Siamo convinti che lo sport sia per eccellenza un veicolo di aggregazione, capace di trasferire in modo immediato e concreto alle generazioni più giovani i valori della socialità e dell’inclusione. Per questo siamo felici di sostenere il progetto ‘Tuttingioco’, a fianco del Csi – ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, direttrice di Fondazione Conad Ets –. Questo programma mette in pratica i valori più alti che lo sport sappia esprimere: coinvolgendo anche ragazzi che per motivi economici non sarebbero in grado di partecipare, trasmette loro un importante messaggio di solidarietà e uguaglianza”.