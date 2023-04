Migranti: la Life Support di Emergency stamani è attraccata al porto di Marina di Carrara

Stamani, l’imbarcazione “Life Support” di Emergency è attraccata alla banchina “Taliercio” del porto di Marina di Carrara, con 55 migranti a bordo (tra cui 6 minori di cui 3 non accompagnati), a seguito del salvataggio effettuato a largo delle coste libiche. “È doveroso ringraziare le Istituzioni e le organizzazioni che si sono spese per l’accoglienza e il primo soccorso a queste persone – ha dichiarato don Leonardo Biancalani, vicario foraneo di Carrara (diocesi di Massa Carrara-Pontremoli), che sta partecipando alle operazioni – dopo tanti giorni difficili di navigazione, hanno raggiunto un porto sicuro attraccando nella terra apuana”.

Come per l’arrivo della “Ocean Viking” avvenuto lo scorso 30 gennaio, anche in questa occasione è la Prefettura di Massa-Carrara a coordinare le operazioni di soccorso e accoglienza, mentre il Comune di Carrara ha messo a disposizione la struttura di Carrara Fiere per le visite mediche e le identificazioni: successivamente i migranti verranno smistati nei vari centri di accoglienza in Toscana e in altre regioni.