Sanità: Fiaso, una borsa di studio per giovani manager intitolata a Francesco Ripa di Meana

Una borsa di studio intitolata a Francesco Ripa di Meana per giovani manager che si siano distinti per la promozione e l’implementazione di esperienze di management innovative in sanità. A bandirla è la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), di cui Ripa di Meana è stato socio fondatore e per tre volte presidente, in occasione del trigesimo della sua scomparsa. L’iniziativa si rivolge a manager e aspiranti manager della sanità e intende stimolare la riflessione sul ruolo del management nella promozione della innovazione come strumento privilegiato per affrontare contesti complessi e garantire risposte adeguate, in termini di qualità e sicurezza, ai bisogni dei cittadini, nel rispetto delle esigenze di sostenibilità complessiva del sistema. Al vincitore della borsa di studio sarà data la possibilità di frequentare gratuitamente l’Osservatorio sul management degli acquisti e dei contratti in sanità, organizzato da Cergas – Sda Bocconi, partner dell’iniziativa.

Francesco Ripa di Meana si è spento a 72 anni il 19 marzo scorso. Medico specializzato in medicina del lavoro e manager, è stato presidente di Fiaso dal 2006 al 2009, dal 2014 al 2017 e poi ancora dal 2018 al 2021. Nel corso dei suoi mandati ha orientato la Federazione alla promozione e diffusione della cultura manageriale, mettendo a disposizione del Ssn e del Paese la ricca e articolata esperienza e riflessione del management della sanità italiana su temi quali le garanzie di accesso per i cittadini a servizi di qualità, la governance e la sostenibilità del Ssn, il valore e la cura del capitale umano, il riconoscimento delle nuove competenze e figure professionali, oltre che il ruolo e l’autonomia del management e la formazione manageriale, con particolare attenzione per il middle management. È stato direttore generale di diverse Aziende sanitarie e ospedaliere e ha lavorato come medico anche in Mozambico e come project manager in ambito sanitario per la Cooperazione italiana in Brasile. “Con la borsa di studio vogliamo investire in un giovane talento, a partire dall’esempio di un manager appassionato e visionario come Ripa di Meana”, dichiara Giovanni Migliore, presidente di Fiaso. La borsa di studio sarà regolata da un bando di prossima pubblicazione a cura della Federazione.