Diocesi: Trapani, inaugurata la mostra “Senza nome” di Gio Montez al Museo San Rocco

(foto diocesi Trapani)

È stata inaugurata il 12 aprile nel Museo San Rocco di Trapani, con un’azione performativa collettiva chiamata “Azione N. 20 – Ad renovationem urbis”, la mostra personale “Senza nome” di Gio Montez che presenta il tema dell’assenza del soggetto nella rappresentazione con oltre 30 opere pittoriche e disegni. La mostra – viene ricordato in una nota diffusa oggi dalla diocesi – è promossa dal ministero dei Beni culturali e da Siae nell’ambito del programma PerChiCrea, ed è aperta al pubblico il venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 20, oppure su prenotazione al numero 3792705571. “La non-scultura della ‘vara’ della risurrezione contiene già in sé i temi della mostra e del suo titolo ‘Sensa nome’”, afferma il curatore della mostra, Liborio Palmeri, che aggiunge: “Non avere ancora un nome significa infatti non avere ancora un’identità e corrisponde a quella condizione pre-logica del linguaggio che è fatta di segni che non sono ancora decodificabili in un codice linguistico comprensibile”.