Comunicazione: WeCa, da oggi on line il tutorial “Virtual influencer: cosa ci rivela il fenomeno?”

“Virtual influencer: cosa ci rivela il fenomeno?” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 19 aprile, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Andrea Canton prende spunto dal boom dei virtual influencer, personaggi inesistenti ma che sul web, con profili sui social media e modelli tridimensionali, hanno un seguito enorme.

Modelle generate al computer che sfoggiano abiti delle grandi marche o personaggi di fantasia che dal Giappone interagiscono in tempo reale con i loro follower ci ricordano come molto dell’architettura di Internet e delle entità che la popolano “abbia a che fare con un tacito accordo di finzioni, che vanno dagli slogan dei testimonial alle recensioni fasulle di ristoranti o alberghi”. Ma ci sono casi, però, in cui la finzione diventa catartica.

Nella quinta stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.