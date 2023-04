Diocesi: Savona, in Provincia si parla di “Pace, giustizia, materie prime ed ecologia” con Francesco Gesualdi

Nell’ambito del ciclo “Laudato si’: agire per un futuro sostenibile” venerdì 21 aprile, alle ore 21, al palazzo della Provincia di Savona, in via dei Sormano 12, Francesco Gesualdi, discepolo di don Lorenzo Milani, saggista, attivista e fondatore del Centro “Nuovo modello di sviluppo”, parlerà di “Pace, giustizia, materie prime ed ecologia: tutto è connesso”.

Il relatore evidenzierà lo stretto collegamento fra le dimensioni umane, sociali ed economiche che attraversano il mondo. La consapevolezza di tale complessità è infatti esigenza imprescindibile per il presente e il futuro dell’umanità. Presenterà Emanuela Castello. Nell’ultimo incontro, il 12 maggio, Valentina Rotondi, docente ricercatrice del Dipartimento di Economia aziendale, sanità e sociale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, svilupperà il tema “Quale Chiesa per la transizione ecologica?”.

L’iniziativa è promossa dall’ Ufficio pastorale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia, la pace e la salvaguardia del Creato della diocesi di Savona-Noli e riconosciuta come corso di formazione professionale continua per giornalisti e insegnanti di religione.