Università: Job Day Ucbm, centinaia di studenti e neolaureati incontrano le imprese. Nuove opportunità e modelli di placement

Offrire un approccio nuovo agli studi che favorisca lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e di innovazione all’interno del percorso formativo e sfoci in un placement in grado di proiettare i neolaureati in poco tempo ed efficacemente nel mondo del lavoro, anche grazie a un rapporto con le aziende che nasce ancor prima del conseguimento della laurea per avere piena consapevolezza dei presenti e futuri percorsi professionali disponibili e delle relative competenze necessarie.

È quel che accade all’Università Campus Bio-Medico (Ucbm) di Roma che oggi apre le sue porte al Job Day per favorire il dialogo tra laureandi, neolaureati e aziende. Nel corso della mattinata si affronterà, in particolare, il tema del “nuovo placement” nel corso del talk “Trend e scenari del mercato del lavoro, employability, placement”. Il confronto sarà aperto dai saluti del rettore Eugenio Guglielmelli e dagli interventi di Francesca Pasquini, presidente e ad AlmaLaurea Srl, e Giuseppe Biazzo, vice presidente di Unindustria.

Si parlerà, tra l’altro, di trend e scenari del mercato del lavoro, con particolare riferimento agli ambiti ingegneristici, sanitari, delle tecnologie alimentari e della nutrizione; rapporto sempre più stretto tra mondo della formazione, agenzie per il lavoro e mondo industriale; orientamento continuo durante i percorsi formativi, nuove strategie per il posizionamento nel mondo del lavoro, formazione post-lauream e formazione continua; capacità di innovazione di prodotto e di processo e di sviluppo dell’imprenditorialità. Centinaia di studenti, laureandi e neolaureati entreranno in contatto con le oltre 45 aziende presenti, del territorio, nazionali e multinazionali provenienti da vari settori industriali che vanno dagli ambiti più specifici per i percorsi formativi attivi (chimica, alimentare, farmaceutico e biomedicale) anche ad ambiti più ampi quali informatica, elettronica, automatica e consulenza.

Università Campus Bio-Medico di Roma registra tra i suoi laureati il 100% di placement entro 6 mesi dal conseguimento del titolo nei corsi di laurea magistrale di Ingegneria per i sistemi intelligenti e di Scienze e tecnologie alimentari e gestione di filiera.