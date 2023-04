Parlamento Ue: no a utilizzare fondi europei per costruire muri alle frontiere

(Strasburgo) No a fondi europei per costruire muri contro i migranti. La notizia emerge da una votazione tenutasi oggi a Strasburgo, nell’emiciclo del Parlamento europeo. Gli eurodeputati hanno infatti respinto una risoluzione sulle priorità per il bilancio comunitario 2024. Il testo conteneva la proposta dei Popolari, formulata dal capogruppo Manfred Weber, di destinare “immediatamente ingenti fondi Ue e risorse a sostegno degli Stati membri nel rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture di protezione delle frontiere”. L’emendamento avanzato dal Ppe, che aveva il sostegno dei gruppi di destra e nazionalisti, è stato in realtà approvato dalla maggioranza dei deputati con 322 sì, 290 voti contrari e 20 astenuti. Ma in seguito il voto finale sull’intera relazione (autore l’eurodeputato popolare polacco Janusz Lewandowski) ha ribaltato il risultato: il testo è stato respinto con 321 voti contrari, 210 favorevoli e 105 astenuti. E con esso decade l’emendamento.